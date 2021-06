L’experte en leadership féminin et enseignante à l’IFASIC, Laeticia Bangu Bangu , a appelé mardi les femmes à déconstruire le mythe de la discrimination du genre et à être des bons leaders , au cours d’un débat radiophonique organisé par l’Association congolaise des femmes de la presse écrite (Acofepe) sous le thème : » Leadership féminin en RDC, 44 ans après : ce qui a changé, ce qui reste à changer (état des lieux , résistances et perspectives) ».

Intervenant sur le sous-thème : « Le leadership féminin dans le secteur universitaire », Mme Bangu Bangu a expliqué qu’un leader est un chef d’équipe, un meneur de fil , le leadership se définit comme étant la capacité qu’a un individu à conduire les autres dans le but d’atteindre un objectif, et le leadership féminin comme un atout majeur pour le développement durable , un mouvement durable qui consiste à pérenniser les actions féminines.

Elle a fait un état de lieu du système éducatif congolais, en démontrant l’évolution de celui –ci à travers les différentes périodes. « Avant l’époque coloniale l’enseignement se dispensait sous les arbres par manque d’infrastructure adéquat et dont la place de la femme était réservée dans la cuisine , pendant l’époque coloniale , période où l’homme blanc a donné la charge aux missionnaires pour la formation de l’homme noir , et pendant laquelle on constate que la place de la femme était toujours dans la cuisine mais l’on crée des foyers pour essayer de la former pour des petits besoins ( couture, gastronomie, etc ). C’est pendant la période postcoloniale, vers la fin des années 60 que l’on assiste à l’émancipation, à la participation de la femme à l’instruction menant vers la génération égalité » a-t-elle relaté.

Elle a rappelé que de nos jours peu de femmes sont des leaders alors qu’elles possèdent les mêmes potentialités que les hommes pour diriger, voire plus. L’expert en leadership féminin a déploré le phénomène du tuyau percé dans l’enseignement c’est-à-dire la disparition des femmes à l’école au fur des années, surtout à l’université. Elle a soutenue que ce problème doit être résolu à amont, c’est-à-dire que la responsabilité incombe aux parents sur qui revient la charge de l’encadrement de la jeune fille. Cet encadrement, a-t-elle dit, permettra à celle-ci de déconstruire le mythe, de lutter contre la discrimination afin de garantir son épanouissement et sa lutte dans la société.

Concernant l’évolution, elle a avoué que l’on enregistre des avancées significatives sur la problématique du leadership féminin dans le secteur universitaire, dans lequel l’on enregistre 20 % des femmes dans le corps professoral, supposant qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Mme Bangu Bangu a donné les qualités d’un bon leader qui doit être entre autres, celui qui croit en lui et à la capacité des autres, celui qui a de l’empathie, celui qui écoute et donne des avis favorables, etc

Elle a par ailleurs demandé aux femmes d’investir dans la tête et non dans ce qui est éphémère, de dénoncer le traitement discriminatoire, d’aider son semblable à s’émanciper, et aux hommes d’aider les femmes dans leurs démarches.

Cette activité organisée par l’Acofepe s’inscrit dans le cadre de l’appui à l’accès aux medias des femmes leaders, ainsi que l’organisation des débats radiophoniques visant à donner la parole aux femmes pour la défense de leurs droits et à la participation à la prise des décisions.