Les Etats-Unis offrent une assistance de 2,7 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire contre le Covid-19

Les Etats-Unis offrent une assistance de 4,6 millions de dollars, soit 2,7 milliards FCFA pour aider la Côte d’Ivoire à lutter contre la maladie à Coronavirus, a-t-on appris lundi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Grâce à un appui financier de 4,6 millions de dollars, soit 2,7 milliards de Francs CFA de la part des centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), le gouvernement américain entend soutenir les priorités identifiées par le gouvernement ivoirien», rapporte un communiqué de la représentation diplomatique américaine en Côte d’Ivoire transmis à APA.

Selon ce communiqué, cette aide américaine octroyée au pays consistera entre autres à, renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de santé, améliorer la communication des risques au niveau communautaire et au niveau des prestataires de soins de santé, améliorer la gestion des rumeurs sur les réseaux sociaux, limiter la propagation des maladies grâce à une meilleure localisation des contacts et la recherche de cas et à contribuer à une surveillance épidémiologique plus robuste.

«Les maladies infectieuses ne respectant pas les frontières, le monde entier doit y faire face ensemble, et les Etats-Unis vont continuer à faire preuve de leadership devant ce défi sans précédent», a promis Richard Bell, l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire.

A ce jour, 261 cas de maladie à Coronavirus ont été enregistrés officiellement en Côte d’Ivoire avec 03 décès et 37 cas de guérison.