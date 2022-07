Les Emirats Arabes Unis s’engagent à continuer de défendre la paix et la stabilité dans le monde

Le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a affirmé, mercredi, que son pays s’engage à continuer de défendre la paix et la stabilité dans sa région et dans le monde entier. »L’Etat des Émirats arabes unis continuera de défendre la paix et la stabilité dans sa région et dans le reste du monde, en soutenant les autres et en prônant la sagesse et la coopération pour le bien de l’humanité », a soutenu Mohammed ben Zayed al-Nahyane dans un discours prononcé deux mois après avoir été élu président suite au décès de son demi-frère Cheikh Khalifa.

Il s’est également engagé à poursuivre le travail « pour renforcer la coopération et permettre un dialogue positif et respectueux entre les pays pour parvenir à la stabilité et à la prospérité pour tous ».

« Depuis leur création, les Émirats arabes unis ont établi des relations solides avec des pays du monde entier, basées sur des piliers solides d’ouverture et de coopération constructive. Cela a valu à notre pays une réputation régionale et internationale, grâce aux efforts de nos jeunes hommes et femmes, dont nous sommes très fiers », a-t-il poursuivi.

Dans ce registre, le président émirati a promis de renforcer le rôle de son pays « parmi les principaux pays du monde en fournissant une aide humanitaire et en continuant à tendre la main aux communautés dans le besoin à travers le monde, sans distinction de religion ou de race ».

Au volet de l’énergie, le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a déclaré mercredi que son pays restera un fournisseur « fiable » d’énergie, au moment où le marché du pétrole reste tendu.

« Nous continuerons également à consolider la position de notre pays en tant que fournisseur d’énergie fiable et à soutenir la sécurité énergétique mondiale en tant que moteur fondamental de la croissance et du développement économiques mondiaux », a-t-il affirmé.

Le président émirati a qualifié les énergies de « colonne vertébrale de la croissance et du développement économiques ». Les cours du brut se sont envolés en raison de la guerre en Ukraine menée depuis février par la Russie, alimentant une inflation galopante à travers le monde.

Depuis leur création, les Émirats arabes unis ont adopté une politique fructueuse et des relations distinguées avec tous les pays du monde fondées sur la paix et le respect mutuel, et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

Les Émirats arabes unis jouent un rôle central en s’efforçant de contenir les nombreuses situations de tension, de crises et de différends qui surviennent, que ce soit au niveau de la région ou à l’extérieur, et n’ont cessé de chercher à renforcer leurs divers programmes directs et indirects d’aide humanitaire et de développement et d’assistance économique au profit de nombreux pays en développement, en particulier ceux qui connaissent des situations de conflit ou des catastrophes naturelles.

Le pays a également contribué à de nombreuses opérations de maintien de la paix, de protection de la population civile et de reconstruction dans les zones de conflits, ce qui place ce pays en position avant-gardiste dans la réalisation des nobles objectifs de maintien et de stabilité de la paix et de la sécurité internationales.

On peut à cet égard les efforts de paix émiratis dans la Corne de l’Afrique ayant abouti à la conclusion de l’accord historique de paix entre l’Érythrée et l’Éthiopie le 25 juillet 2018, lequel accord qui a ouvert la voie à la reprise des relations entre les deux pays et a contribué à renforcer la sécurité et la stabilité dans les deux pays en particulier et dans la Corne de l’Afrique et la région en général.

Aussi, les Emirats Arabes Unis ont parrainé, après 17 ans de conflit, un accord de paix conclu entre le gouvernement de transition au Soudan et le Front révolutionnaire au Soudan du Sud.

Les Émirats arabes unis ont également signé un accord de paix avec Israël, en vertu duquel Israël s’engage à mettre fin à ses projets d’annexion en Cisjordanie occupée. Cet accord ne s’est pas fait au détriment de la cause palestinienne et des droits du peuple palestinien, ce qui constitue un acquis et une étape importante pour intensifier les efforts visant à résoudre le conflit au Proche-Orient.