Les efforts pour faire face au Covid-19 au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi s’intéressent à de nombreux sujets principalement aux efforts déployés pour faire face à la pandémie du Covid-19 et à ses répercussions, la fabrication de masques de protection et la digitalisation de l’administration marocaines.+La Vie Eco+ adresse un « grand merci et bravo, au passage, à toutes les femmes et tous les hommes du corps médical et paramédical, toutes catégories confondues », notant qu’au fil de l’évolution des statistiques mondiales du Covid-19, le Maroc est en train de démontrer que sa réaction a été, de loin, plus efficace que beaucoup de pays.

En ces moments difficiles pour le monde entier, « nous pouvons et devons être fiers de notre prestation au regard de ce qui se passe ailleurs, se réjouit l’hebdomadaire, appelant à garder la foi et surtout ne plus donner l’occasion ni l’espace aux voix destructrices.

+Maroc-Hebdo+ estime que pour convaincre les opérateurs de reprendre une activité économique normale, il y a un prérequis, expliquant qu’il a trait à ce qu’un sentiment de sauvegarde de la santé publique finisse par prévaloir.

Dans un mois, dans deux mois, il faudra bien que le gouvernement actuel apporte une réponse à des demandes et à des besoins qui ont pratiquement explosé dans le champ national, souligne la publication, notant que le chef de gouvernement, qui par un discours obstinément optimiste, se voulait rassurant, n’avait pas beaucoup de retour tant il est vrai que l’attentisme voire l’inquiétude prédominaient dans la majorité des milieux.

Pour sa part, +Telquel+ note que « couper la poire entre l’Etat et l’employeur n’aurait pas relevé de la chimère », expliquant que cela était possible et aurait sans doute atténué ce carnage qui aura profité à quelques patrons désireux de faire du cost-killing sans débourser 1 dirham en indemnités de licenciement.

Le moment venu, il faudra distinguer entre ceux qui n’ont eu d’autre choix que de se séparer de leur personnel, et les autres, souligne le journal, estimant « pas utile pour l’instant de jeter la pierre à des gouvernants amenés à décider vite et… bien ».

