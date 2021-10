Les défis du futur gouvernement au menu des hebdomadaires marocains

Les défis du futur gouvernement est le sujet principal traité par les hebdomadaires marocains parus ce samedi.+La Vie Eco+ souligne qu’en prenant leurs fonctions à un moment où le Maroc, comme le monde, est à la sortie d’une longue période de crise sanitaire et économique, ministres, parlementaires, élus territoriaux et acteurs du champ politique de manière générale ne peuvent être que d’accord sur la nécessite de se mettre en action et le plus rapidement possible.

Les citoyens qui ont été cette année plus nombreux à manifester leur regain de confiance en se déplaçant en masse aux urnes attendent des signaux rapides de la part des acteurs politiques, relève l’auteur de l’article, notant que ces derniers devront démontrer aux citoyens que leur confiance était fondée en planchant sur les questions qui préoccupent le plus les Marocains et les Marocains, comme la santé, l’éducation, l’emploi, la protection sociale et les retraites.

« A tout cela, enfin, il faudra ajouter la feuille de route des dix années à venir telle que tracée dans le nouveau modèle de développement », indique-t-il.

+La Nouvelle Tribune+ écrit que l’opinion publique au lendemain du 8 septembre, est dans une position d’attente exceptionnelle et que beaucoup d’espoirs portent sur les prochaines actions du gouvernement, fondés à la fois sur la mise en œuvre des recommandations Royales et de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, ainsi que sur les priorités que définiront les grands axes du prochain programme gouvernemental.

« Le gouvernement devra être obligatoirement et profondément différent de ceux qui l’ont précédé », estime la publication, relevant que les citoyens attendent des ministres dynamiques, dont les qualités seraient reconnues par leurs propres expériences dans les domaines dont ils auront la responsabilité, et qu’ils soient des ministres aux ambitions d’Hommes d’État.

« Les citoyens espèrent donc fortement que l’équipe qui va se mettre en place sera bien teintée d’un vernis puissant d’exemplarité..», conclut-il.