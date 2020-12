Le FC Les Corbeaux de Kinshasa et l’AC Jem Ndindendo ont partagé sur le score de 0-0, mercredi au terrain Tumba, dans la commune de Mont Ngafula, en match de la 11ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

En deuxième rencontre, le FC José et l’AC Forum ont fait jeu égal de 1-1.

Les autres matches de la 11ème journée ont donné les résultats suivants : FC Bwasad-OC Dumez 0-2, FC Chicago-FC Arc-en-ciel 2-1, AC Fatundu Très Bien-FC AJK 0-3, IC Bafana-Kratos Academy 1-1, RC Lemba-AFC Selma 1-3, UJS Matete-GSMA 1-2, FC God’s Own Team-CS JM 1-1, SC Limite-FC Sadaka 0-0. ACP/FNG/ZNG/Awa

Santos s’impose face à Mika (4-2) à l’EUFKIN-Lukunga

Le TP Santos s’est imposé face au FC Mika par 4-2, jeudi au terrain du camp Badiadingi, dans la commune de Mont Ngafula, pour le compte de la 10ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga.

En deuxième match, le FC Les Racines et le FC Les Croyants se sont séparé dos à dos par 1-1. Au terrain La Cour, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, l’AS Mputu de Ngaliema a dominé l’AS Bari par 3-2 et l’AS C.A.C. a partagé avec l’AS Étoile de Binza par 0-0.

Ci-après les autres résultats de la 10ème journée : AC ADECC-KAF 6-4, FC D’Or Sport-AS Cœur de Lion 3-3, AS Bana Kintambo-AS Dieu Sport 0-1, Nouvelle Vie FC-FC Aigle Sport 0-0, New Bana Mangembo-AC Marc City 1-0, HD Malu-Thé Rossonneri FC 0-0.