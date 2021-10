Il fallait s’y attendre, plusieurs forces politiques et de la société civile qui s’opposent à l’entérinement de Denis Kadima, par le président Félix Tshisekedi, se sont unies pour faire bloc en dépit de leurs différences.

La mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante(CENI), fait couler encre et salive en République Démocratique du Congo.

Dans une déclaration commune faite dimanche 24 octobre dont une copie est arrivée au journaldekinshasa.com. Les formations politiques ci-après : Ensemble pour la République de Moise Katumbi, Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, Coalition Lamuka de Martin Fayulu et d’Adolphe Muzito et le Comité laïc de Coordination ( CLC) de l’Eglise Catholique, qui dénoncent un processus entaché d’irrégularité, accusent le régime Tshisekedi de « prendre toute une nation en otage » à travers une Centrale électorale « non indépendante ».

Ces forces politiques du pays et de la société civile annoncent que des grandes actions citoyennes seront organisées à travers toute l’étendue du territoire national, pour exiger l’indépendance, la dépolitisation et la non instrumentalisation de la CENI en vue des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées.

Pendant que Lamuka, FCC, Ensemble et CLC grince les dents, l’UDPS et l’union-Sacrée s’est félicité de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui va être diriger par le très expérimenté Denis Kadima..