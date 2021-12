L’Egypte soutient l’unité et la souveraineté de la Libye

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi s’est entretenu, mardi au Caire, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Manfi.Par Mohamed Fayed — Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat égyptien a exprimé le plein soutien de son pays à tout ce qui permettrait d’atteindre l’intérêt suprême de la Libye, et de préserver son l’unité et sa souveraineté.

De son côté, le responsable libyen a salué le rôle vital de l’Égypte et ses efforts inlassables pour rétablir la sécurité et la stabilité en Libye et unifier les institutions de l’État libyen, notamment l’institution militaire représentée par l’Armée nationale libyenne, en complémentarité avec les efforts du Comité « 5 + 5″ relatif au volet militaire de la crise libyenne.

Il a également passé en revue la situation politique interne actuelle en Libye. Les deux parties ont convenu d’intensifier la consultation et la coordination bilatérale au cours de la période à venir pour faire le suivi de l’évolution du processus politique et des procédures de gestion de la phase de transition, ce qui permettra d’aider à restaurer la stabilité de la Libye et à unifier ses institutions.