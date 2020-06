Le vice-Premier ministre de l’Intérieur satisfait de sa mission au Congo/Brazzaville

Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Gilbert Kankonde Malamba, a regagné Kinshasa lundi, satisfait de sa mission au Congo/Brazzaville où il a pris part aux travaux de la 6ème session de la commission technique mixte de frontière et de la 7ème session de la Commission spéciale défense et sécurité, tenus à Oyo au Congo/Brazzaville.

Le vice-Premier ministre, Gilbert Kankonde Malamba, qui a co- présidé ces assises, a échangé et évalué les questions sécuritaires et des frontières avec la partie du Congo/Brazzaville.

A la tête de la délégation de la RDC, dont le ministre de la Défense Ngoyi Mukena, il a salué la détermination des experts de deux pays lors des travaux en commissions conjointes avant d’indiquer que la réussite de ces assises impactera positivement sur le mieux vivre de deux pays voisins.

Les participants à ces travaux se sont résolus de mobiliser des ressources financières entre les deux Congo pour la réalisation du programme pluriannuel 2020- 2022, la validation des textes juridiques et des cartes ainsi que la réalisation de la cartographie se rapportant aux frontières communes.

Les experts de deux pays ont, en outre, recommandé à leurs gouvernements la délimitation et la démarcation de la frontière commune, la réalisation des missions conjointes sur terrain ainsi que la sensibilisation de la population transfrontalière par les autorités et la promotion de la coopération transfrontalière.

Auparavant, son homologue du Congo/Brazzaville, Raymond Zéphyrin Mboulou avait invité les experts à travailler dans un climat de sérénité et de parfaite collaboration en vue du succès et de la réussite de ces travaux.

Suite aux événements survenus à l’île de Mikongongoli, quelques membres des deux délégations s’étaient rendus à Mossaka pour faire passer un message de paix à l’endroit des populations riveraines affectées.

« Les prochaines assises de ces deux sessions se dérouleront en RDC à une date qui sera fixée par voie diplomatique », a renseigné le Vice-Premier ministre Gilbert Kankonde Malamba.

Source: ACP