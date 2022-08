Le trophée de la Coupe du monde fera escale au Maroc les 10 et 11 septembre

Le prestigieux trophée de la Coupe du monde fait une tournée à travers tous les pays qualifiés. Après avoir débuté le 24 août à Séoul, il fera escale au Maroc en septembre prochain. Le trophée original de la Coupe a quitté le siège de la FIFA à Zurich en Suisse, en prévision de sa grande tournée qui a démarré à Séoul en Corée du Sud.

Pour la première fois de l’histoire, il sera exposé dans les 32 pays qualifiés pour la compétition qatarie (20 novembre -18 décembre 2022).

Ainsi, le trophée sera au Maroc les 10 et 11 septembre 2022, a annoncé mercredi la FIFA.

Il sera notamment au Sénégal les 6 et 7 septembre, en Tunisie les 13 et 14 septembre, en Belgique les 4 et 5 octobre, en France entre les 6 et 9 octobre, au Brésil du 21 au 23 octobre,

La première tournée de l’histoire du trophée de la Coupe du Monde a démarré en 2006. La FIFA et ses partenaires ambitionnent de réaliser une tournée des 211 associations membres, lors de l’édition en centenaire, en 2030.