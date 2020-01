Le tourisme scolaire encouragé au Musée national de la RDC

Le céramiste et expert en conservation et restauration des œuvre d’arts, Serge Mwela a, au cours d’un échange jeudi avec l’ACP, encouragé le comité de gestion du Musée national de la RDC (MNRDC) à organiser régulièrement des visites touristiques en faveur d’écoliers, telles que observées ces dernières semaines, depuis l’ouverture de ce site.

Serge Muela a indiqué qu’il s’agit d’une initiative louable dans la mesure où, elle permet une meilleure vulgarisation de la richesse culturelle et d’histoire de la RDC, en proposant aux gestionnaires d’élargir cette opportunité à l’endroit des orphelinats, des mouvements de jeunes chrétiens et des scouts, et autres structures œuvrant dans l’encadrement des enfants et des jeunes à Kinshasa.

Au ministère de la Culture et des arts, l’artiste congolais a recommandé l’aménagement, dans la cours et dans les différents compartiments des œuvres plastiques et ornementales produites par des Congolais qui rendent le site de plus en plus attrayant, le jour comme la nuit.

Source: ACP