Le Slovène Tadej Pogacar remporte le Tour de France cycliste 2020

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a officiellement remporté le Tour de France 2020 en 87h20’05 » au lendemain de son contre-la-montre exceptionnel samedi à La Planche des Belles Filles.

Le jeune Slovène devient le plus jeune vainqueur depuis 1904. Il a profité du parcours tracé dans Paris sur son vélo au cadre jaune reçu la veille.

Sam Bennett s’adjuge la dernière étape

Sam Bennett a remporté au sprint la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Elysées devant Mads Pedersen et Peter Sagan. Comme depuis 2006, c’est un sprint qui a conclu le Tour de France, sur les Champs-Elysées, et le maillot vert Sam Bennett en a profité pour remporter sa deuxième étape en 2020. Bien lancé par sa doublette de poissons-pilotes danois, Kasper Asgreen et Michael Morkov, l’Irlandais n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ont complété le podium.

Le classement général des 5 premiers se présente comme suit : 1. Tadej Pogacar

(Team Emirates) 87h20’05 », 2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 0’59 », 3. Richie Porte (Trek-Segafredo) à 3’30 », 4. Mikel Landa (Bahrain McLaren) à 5’58 », 5. Enric Mas (Movistar Team) à 6’07 », 6. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) à 6’47 », 7. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) à 7’48 », 8. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) à 8’02 », 9. Adam Yates (Mitchelton-Scott) à 9’25 », 10. Damiano Caruso (Bahrain McLaren) à 14’03 ».