Le Sénégal enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19

Le Sénégal a détecté, ce vendredi, 11 nouvelles contaminations au Covid-19, portant le total à 19 cas, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS).« (…) l’Institut Pasteur de Dakar a communiqué au MSAS, les résultats des examens virologiques du jour. Le bilan est le suivant : onze sujets contacts déclarés positifs au Covid-19. Il s’agit de l’entourage du patient sénégalais, revenu d’Italie, et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au Centre de Santé de Darou Marnane (Touba, centre), dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus », explique le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le texte renseigne qu’un premier test de contrôle réalisé sur le patient, hospitalisé au Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, est revenu négatif. « Il s’agit, précise-t-on, du résident français âgé de 80 ans, vivant en banlieue parisienne et déclaré positif le 2 mars 2020. Un second contrôle est prévu dans les quarante-huit heures ».

Notre source ajoute que l’état des patients hospitalisés à Dakar et Touba évolue favorablement.

Le Sénégal a détecté le 2 mars dernier son premier cas de Covid-19, qui a fait à ce jour 5088 morts pour plus de 137 mille contaminations.