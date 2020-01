Le Royaume-Uni plus ouvert aux migrants venus d’Afrique après le Brexit, selon Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré aux dirigeants africains venus à Londres pour une conférence sur les investissements que le Royaume-Uni serait plus ouvert aux migrants du continent africain après le Brexit.

Devant un parterre de chefs d’Etat, parmi lesquels le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant kenyan Uhuru Kenyatta, le chef du gouvernement britannique a affiché sa volonté de faire du Royaume-Uni un « investisseur de choix » en Afrique.

Il a souligné que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à la fin du mois marquerait la fin du traitement de faveur des migrants européens.

« Notre système (migratoire) devient plus juste et équitable entre nos amis et partenaires du monde entier et traite les gens de la même manière, d’où qu’ils viennent », a-t-il déclaré.

« En faisant passer les gens avant leur passeport, nous serons en mesure d’attirer les meilleurs talents », a-t-il ajouté.

Organisé à moins de deux semaines de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce sommet Royaume-Uni-Afrique doit se traduire par des annonces d’accords commerciaux entre entreprises britannique et du continent africain pour 6,5 milliards de livres sterling (7,6 milliards d’euros).

