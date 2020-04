Le réseau des femmes journalistes d’Afrique condamne les propos insultants tenus par LCI

Le réseau des femmes journalistes d’Afrique, Les Panafricaines, a condamné éavec la plus grande fermeté » les propos « insultants », à caractère « raciste », tenus mercredi sur la chaîne de télévision française d’information en continu LCI, par le chef du service réanimation de l’hôpital Cochin, Dr. Jean-Paul Mira.Dans un communiqué, les Panafricaines rappelle que Jean-Paul Mira, qui interrogeait en duplex professeur Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm au sujet du Covid-19 « traitement : pistes du vaccin BCG » a proposé de « faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études dans le Sida où chez les prostituées on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas ».

Notant l’approbation de professeur Locht, le réseau s’indigne que il est « tout simplement proposé et approuvé par l’interlocuteur, d’utiliser l’Afrique comme un laboratoire et donc les Africains comme des cobayes sur lesquels une expérience serait réalisée ».

Les Panafricaines se sont ainsi élevées contre la « méconnaissance totale » dont a fait preuve Jean Paul Mira des réalités africaines, de son « approche condescendante éhontée » envers l’Afrique et de son usage de « clichés pour présenter la caricature d’un continent où les populations ne se protégeraient pas, où il n’y aurait rien: pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation ».

Les panafricaine invitent le Professeur Mira à « interroger ses collègues des hôpitaux de France qui ne manqueront pas de lui rappeler que ce qu’il dit pour parler du continent africain est d’abord valable pour le pays dans lequel il exerce sa profession ».

Elles tiennent à rappeler ainsi qu’en France, « il n’y a que 7000 lits en réanimation alors que l’Allemagne en dispose de 27000 », précisant que le personnel hospitalier parisien manque cruellement de masques et qu’aucun pays dans le monde ne dispose pour le moment de traitement approprié pour combattre cette pandémie inédite.

« L’Afrique et ses populations n’ont pas de leçon à recevoir d’individus de la sorte », affirment-elles, ajoutant que quelles que soient leurs difficultés, les « Africains les abordent dans la dignité et puisent leurs forces dans leurs convictions ».

