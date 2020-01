Le renforcement de partenariat entre la France et la RDC examiné au ministère des Transports

Le ministre des Transports et voies de communications, Didier Mazenga Mukanzu a échangé, lundi à Kinshasa avec l’ambassadeur plénipotentiaire de la France en République Démocratique du Congo (RDC), François Pujolas, sur les possibilités de matérialiser le partenariat existant entre les gouvernements des deux pays dans le secteur des transports, indique la cellule de communication dudit ministère dans un communiqué reçu mardi à l’ACP.

Selon la source, le diplomate français a fait savoir à la presse la volonté de son pays à accompagner et à appuyer la RDC dans ses efforts de redresser le domaine des transports, notamment en ce qui concerne les voies ferroviaires, aéronautiques et routières.

Il a indiqué que les deux parties se sont résolues de regarder dans la même direction, et ce pour l’intérêt commun, avant de déclarer sa satisfaction quant à l’engagement et la détermination des deux pays. La même source précise par ailleurs qu’au cours de la même journée, le ministre des Transports Mazenga s’est entretenu avec une délégation de L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), conduite par M.UMENAGA Satoshi, venue explorer les voies et moyens de renforcer la fonction de mobilité du réseau routier en RDC.

Les deux parties ont passé en revue les différentes stratégies mises sur pied par le gouvernement japonais à travers la JICA afin de moderniser le réseau ferroviaire ou le système de chemin de fer existant et les possibilités de renforcer la sécurité, le contrôle et la gestion du trafic dans le pays.

La source souligne que la JICA a présenté à cette occasion au ministre des Transports, le plan

directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, pour un transport durable à l’horizon 2040.

Source: ACP