Le Président de la République, Félix Tshisekedi a reçu jeudi, dans son cabinet du Palais de la Nation, à la Gombe, le Coordonnateur du Secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, Dr Jean-Jacques Muyembe, venu lui faire le rapport de l’évolution de la pandémie de COVID-19 en RDC.

Selon le presse présidentielle, dans son rapport adressé au Chef de l’Etat, le Coordonnateur de la riposte contre la COVID-19 a présenté un certain nombre de propositions sur l’allègement des mesures en vigueur notamment la réouverture des écoles et établissements de l’Enseignement supérieur et universitaire.

«L’évolution des cas est favorable, nous avons amorcé la descente de la courbe épidémique», a déclaré à la presse Dr Jean-Jacques Muyembe.

Sur base de ce rapport et des données scientifiques apportées par Dr Muyembe, le Chef de l’Etat va prendre des décisions dans les jours qui suivent.