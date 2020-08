Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga , a examiné avec une délégation de la Cour des comptes conduite par son président Ernest Izemengia, le problème de fonctionnement de cet organe de contrôle des structures de l’État, au cours d’une séance de travail qu’il a présidée lundi, à l’immeuble du gouvernement, à Kinshasa.

Selon le service de communication de la Primature, cette délégation constituée du Secrétaire Général de la Cour des Comptes Albert Mwema Mulungi et du magistrat de la Cour des Comptes Léon Vangu Kimwaka, était venue solliciter du chef du gouvernement les moyens conséquents du fonctionnement de cet organe après le deconfinement de la commune de la Gombe et la levée de l’état d’urgence sanitaire en RDC.

La Cour des comptes, rappelle-t-on, a pour mission principale de s’assurer du bon emploi de l’argent public et d’en informer les citoyens. Elle juge les comptes des comptables publics et vérifie que les organismes publics tiennent correctement leur comptabilité.

En pratique, partout où de l’argent public est engagé, la Cour veille à la régularité, à l’efficience et à l’efficacité de la gestion. Pour ce faire elle contrôle l’État et ses opérateurs, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons ainsi que les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et les cliniques privées. Ses observations sont communiquées aux institutions et organismes contrôlés, ainsi qu’à leurs autorités de tutelle.

Certification des comptes de l’État

Chaque année, la Cour certifie les comptes de l’État et du régime général de la sécurité sociale. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques et cherche à vérifier si les résultats d’une politique publique sont à la hauteur des objectifs fixés, et si les moyens budgétaires sont utilisés de manière efficace et efficiente.

Le chef du gouvernement Central, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a ensuite, échangé avec le Directeur Général Adjoint d’Afriland Bank sur le dossier relatif au fonctionnement du système bancaire.

Enfin, il s’est entretenu, au cours de cette même journée de lundi, avec le ministre des Mines Willy Kitobo qu’accompagnait le Directeur Général de Cadastre Minier.

Source: ACP