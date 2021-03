Le principal aéroport du Nigeria ravagé par un incendie

Une section de l’aéroport principal du Nigeria, dans le hub commercial de Lagos, a été ravagée par un incendie, a appris APA jeudi.Selon notre source, l’incendie qui s’est déclaré mercredi a englouti la Kenya Airways à l’aéroport international Murtala Muhammed avant d’être finalement éteint avec l’aide des pompiers de l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN).

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée et rien n’indique qu’il ait perturbé les activités aériennes du plus grand et du plus fréquenté des aéroports du Nigeria.

Les autorités aéroportuaires n’ont pas communiqué sur l’incident.