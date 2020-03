Le président Tanzanien John Magufuli lance un appel d’offres pour la construction du rail devant la connecter à la RDC

Le gouvernement de la Tanzanie a déclaré qu’il mettait la dernière touche au lancement de l’appel d’offres international pour la construction d’une ligne de chemin de fer à voie standard (SGR) entre le port sec d’Isaka, ville du nord-ouest de la Tanzanie, et le pays voisin de la RDC en passant par le Rwanda.

« Les appels d’offres pour la construction du projet SGR jusqu’au Rwanda et la RDC peuvent être annoncés à tout moment maintenant », a déclaré Hassan Abbasi, porte-parole du gouvernement tanzanien.

Selon cette déclaration, faite dimanche lors d’une conférence de presse à Dodoma (la capitale du pays), le président John Magufuli avait déjà donné des directives pour la construction du chemin de fer de Mwanza-Isaka (long de 249 Km) qui se connectera aux deux pays voisins. Enfin, il a affirmé que les secrétaires permanents des ministères du pays passeront la semaine prochaine deux jours à inspecter les progrès accomplis.

Ce grand projet infrastructurel – qui s’inscrit dans un projet plus large de développement et de rénovation du rail en Tanzanie à partir de son port de Dar es-Salaam – devrait, selon ses promoteurs, contribuer aux échanges commerciaux avec l’Est de la République démocratique du Congo et les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est tel que : l’Ouganda, la Zambie, le Rwanda et le Burundi.