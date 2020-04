Le président sénégalais œuvrera au succès de l’initiative du Roi Mohammed VI pour la gestion de la pandémie du Covid-19 en Afrique

Le président sénégalais Macky Sall a remercié le Roi Mohammed VI pour son initiative visant à aporter « une réponse solidaire et concertée » contre le Covid-19 et exprimé sa volonté d’œuvrer au succès de la démarche, indique un communiqué de la présidence sénégalaise, parvenu à APA.Le Souverain marocain a fait part au président Macky Sall d’une initiative visant à réunir quelques pays amis, dont le Sénégal, pour apporter une réponse solidaire et concertée contre la pandémie du Covid-19.

« Le Président a remercié Sa Majesté pour cette heureuse initiative, et exprimé sa volonté d’œuvrer au succès de la démarche qui fera prochainement l’objet d’une visioconférence entre les chefs d’Etat et de Gouvernement des pays concernés », indique la même source.

Lundi, le Roi Mohammed VI a eu des entretiens téléphoniques, respectivement, avec les présidents sénégalais, Macky Sall, et ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui ont porté sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain.

Au cours de ces entretiens, le souverain a proposé le lancement d’une initiative de chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie, a indiqué un communiqué du cabinet royal.

Il s’agit d’ « une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie », ajoute-t-on de même source.