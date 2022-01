Le président sénégalais entame une visite officielle en Egypte

Par Mohamed Fayed — Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, samedi, au Caire, son homologue sénégalais, Macky Sall, lors d’une cérémonie d’accueil officiel organisé en son honneur.A l’arrivée du cortège du Chef de l’Etat sénégalais, le président Al-Sissi et son illustre hôte ont passé en revue un détachement de la garde d’honneur avant de gagner la tribune d’honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays.

Par la suite, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête avant de tenir une séance de discussions élargies en présence des délégations des deux pays, au cours desquelles le président égyptien a exprimé son appréciation pour les relations historiques étroites et la coopération entre les deux pays, soulignant la volonté de l’Égypte de renforcer davantage la coopération stratégique avec le Sénégal dans divers domaines et d’établir un partenariat durable entre les deux pays.

Le président Al-Sissi a salué le rôle important du Sénégal dans la région de l’Afrique de l’Ouest, ce qui requiert davantage la coordination et la coopération entre le Caire et Dakar pour ce qui est des questions de sécurité régionale et d’intégration en vue d’établir la paix et la stabilité sur le continent africain.

Au niveau des relations bilatérales, le président égyptien s’est réjoui de l’ampleur et de la portée des relations avec le Sénégal sur les plans politique, économique, sécuritaire et culturel, ainsi que la coopération croissante entre les deux pays dans le domaine du renforcement des capacités, mettant l’accent sur l’importance de continuer à travailler pour le développement de projets de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la promotion des échanges commerciaux et des investissements égyptiens dans divers domaines.

Pour sa part, le président sénégalais s’est félicité des relations historiques distinguées avec l’Égypte, soulignant la nécessité de développer ces relations dans divers domaines, notamment commercial et économique. Il a également salué l’activité des entreprises égyptiennes au Sénégal dans divers secteurs de la construction, du tourisme et des infrastructures, tout en exprimant son aspiration à accroître les investissements égyptiens dans son pays, ainsi qu’à maximiser l’appui technique apporté par l’Égypte au peuple sénégalais dans les domaines du renforcement des capacités, en particulier à la lumière de l’énorme boom de développement que connaît actuellement l’Égypte et des grands projets nationaux en cours et à venir.

Le président Macky Sall a également affirmé la détermination de son pays de bénéficier de l’expérience et de la vision égyptiennes pour renforcer l’action africaine conjointe et diriger l’Union africaine, en particulier à la lumière de l’accession prochaine du Sénégal à la présidence tournante de l’Union lors du prochain sommet panafricain prévu en février à Addis-Abeba.

Le continent africain en général, et les régions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest font face à des défis successifs et croissants, ce qui nécessite d’intensifier la coopération et la coordination avec l’Égypte en termes de maintien de la paix et de la sécurité en vue de parvenir à la stabilité régionale.

A l’issue des entretiens, les deux chefs d’Etat ont présidé la cérémonie de signature d’accords de coopération dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, de l’archéologie, de la culture, des sports et de l’exemption mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de mission.