Le président Issoufou promet de vaincre les terroristes

Le président Issoufou Mahamadou a rendu hommage « aux soldats morts héroïquement, les armes à la main » et en martyres pour la défense de la patrie, promettant la victoire sur les terroristes.« Les années passent avec leur somme de joie et de peine. Il en est ainsi de l’année 2019 qui s’achève et qui aura malheureusement été marquée par la recrudescence des attaques terroristes dans les pays du Sahel, dont le Niger, occasionnant des pertes en vies humaines tant dans les rangs des Forces de Défense et de Sécurité que des populations civiles », a dit le président Issoufou dans son discours à la Nation à l’occasion du 31 décembre.

Selon lui, « le sacrifice des soldats tombés sur le champ d’honneur ne sera pas vain » car, « nous gagnerons cette guerre » parce que « nous avons la volonté, ensuite, parce que nous en avons les moyens ».

« Nos objectifs sont clairs : protéger nos institutions démocratiques en évitant qu’une chape de plomb tombe sur le pays, protéger son intégrité, assurer la sécurité des personnes et des biens », a poursuivi le chef de l’Etat du Niger, annonçant que « l’année 2020 sera un tournant dans cette lutte contre l’obscurantisme et l’ignorance ».

« Je sais compter sur nos Forces de défense et de sécurité, je sais compter sur la mutualisation de nos moyens au niveau sous-régional et régional, je sais compter sur nos alliés pour chasser le terrorisme non seulement du Niger, mais de l’ensemble du Sahel et du bassin du Lac Tchad », a-t-il conclu.