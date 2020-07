RDC: Tshisekedi réitère sa détermination à fonder un Etat moderne

Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi , a réitéré sa détermination à fonder un Etat moderne, un Etat normal et à vaincre la pauvreté, dans son allocution, à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la RDC.

« Fonder un Etat moderne, un Etat normal et vaincre la pauvreté décrétée cause nationale, constituent toujours la pierre angulaire de ma vision pour notre pays », a-t-il indiqué.

Malgré des embûches et d’obstacles, a-t-il dit, il ressent toujours au plus profond de lui la force et la détermination de ses compatriotes quand, dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de lui rappeler leur leitmotiv à savoir : le peuple d’abord.

« A 60 ans, on n’a plus d’excuses : à 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs ; à 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l’exemple ; à 60 ans, on pense à l’héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité », a déclaré le Chef de l’Etat.