Le Président Félix Tshisekedi inaugure l’École de Guerre de Kinshasa

Le Président de la République, Félix Tshisekedi a inauguré, mardi à Kinshasa, devant les officiers généraux et supérieurs des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC), l’École de Guerre de Kinshasa ( EGK) et ouvert en même temps l’année académique 2021 pour sa première promotion .

L’Ecole de Guerre de Kinshasa a vocation de former des officiers supérieurs de l’armée et de la police appelés à travailler à des hautes fonctions dans les états-majors de l’armée et partout où sont traitées des questions de stratégie, sécurité et défense.

Fruit de la coopération militaire entre la RDC et la France, l’EGK a vu le jour grâce à l’impulsion donnée par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue français Emmanuel Macron lors de leur rencontre à l’Élysée en novembre 2019.

Sa création figure en toutes lettres dans la « Déclaration conjointe » adoptée en mai 2019 à l’occasion de la visite en RDC de Jean-Yves Ledrian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.

C’est pour accompagner ce projet que la direction de la Coopération de sécurité et de défense de la France a dépêché à Kinshasa, son directeur le Général de corps d’armée Thierry Marchand pour prendre part à cette cérémonie, et détaché un colonel breveté pour occuper les fonctions de chef de département Études.

L’EGK est une école de haut niveau classée 3ème dans la catégorie des écoles de l’enseignement supérieur militaire suivant les standards internationaux, le premier niveau étant celui de l’Académie militaire de Kananga ( province du Kasaï Central) et le 2ème, celui de l’Ecole de commandement et d’état-major de Kinshasa au Groupement des Ecoles Supérieurs Militaires ( GESM).

Prenant la parole au nom de son pays, l’ambassadeur de France en République Démocratique du Congo, François Pujolas a déclaré que la France est heureuse de participer à cette cérémonie pour une double raison: d’abord parce que l’EGK apporte une réponse concrète de haut niveau à la nécessité d’adapter la formation de l’encadrement supérieur des forces armées et plus largement des forces de sécurité et, ensuite.

Pour lui, la cérémonie d’inauguration de l’École de Guerre de Kinshasa illustre de manière exemplaire, la relance du partenariat bilatéral RDC-France.

«La perspective d’un retrait progressif et organisé de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO) devra du reste s’accompagner, nous le savons, d’un mouvement plus fort de réforme du secteur de la sécurité», a déclaré le diplomate français.

De son côté, le chef d’état-major général des FARDC, le Général d’armée Célestin Mbala a précisé que les enseignements de l’EGK sont orientés vers la guerre et les domaines opérationnel, de management et de géostratégie.

Il a fait comprendre que les apprenants de l’EGK, seront aptes, à l’issue de leur formation, à gérer une crise où sont impliquées les FARDC. Ils seront aussi capables d’appréhender avec efficience les réformes dans le domaine de la sécurité. Leurs diplômes seront homologués par l’Ecole de Guerre de Paris.

Pour le chef d’état-major général des FARDC, l’ouverture de cette école vient matérialiser la vision du Chef de l’Etat et Commandant Suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d’avoir une armée professionnelle capable de défendre l’intégrité territoriale du pays.

L’Ecole de guerre de Kinshasa, la 2ème du genre en Afrique Centrale après celle du Cameroun, va fonctionner suivant les standards internationaux.

La première promotion est constituée de 25 stagiaires sélectionnés parmi les officiers supérieurs de l’armée et de la police. Ils seront encadrés par des professeurs d’Universités civils et militaires, spécialistes des questions de sécurité.

Après avoir coupé le ruban symbolique, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les homes, les bureaux et salles des cours réfectionnés et équipés par le Gouvernement congolais avec l’appui du partenaire français.

D’autres locaux seront construits au centre-ville sur l’avenue des Forces armées.