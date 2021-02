Le Président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa en provenance du Caire

Le Président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa mercredi, au terme d’une visite de 48 heures au Caire, en Egypte, ramenant de contrats qui vont concourir au développement de la RDC, a indiqué le service de communication de la presse présidentielle.

Peu avant de prendre son avion, note la source, le Chef de l’Etat a visité les travaux de construction de la nouvelle capitale du Caire, travaux lancés depuis près de 2 ans par le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et qui tendent vers la fin.

En effet, sur ce gigantesque site, situé non loin des célèbres pyramides, s’étendent ces travaux qui permettront à désengorger l’ancienne ville pour une cité plus moderne, avec des espaces verts, une mosquée et une cathédrale à quelques encablures l’une de l’autre.

Selon la même source, le Chef de l’Etat a pu par cette visite, se rende compte de la qualité du génie civil militaire égyptien qui, participera activement aux côtés de quelques sociétés congolaises, à la construction des infrastructures en RDC notamment la nouvelle ville KITOKO.

Le Chef de l’Etat envisage de dupliquer le projet de la nouvelle ville de Caire à Kinshasa

Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, à l’issue de la visite du site où l’on érige la nouvelle ville de Caire, indiqué qu’il envisage de dupliquer ce projet à Kinshasa, en vue de la construction d’une nouvelle capitale congolaise dénommée « Kitoko », a indiqué la presse présidentielle.

«Je profite de cette occasion pour visiter la nouvelle ville du Caire que je voudrai dupliquer aussi à Kinshasa qui n’est habitée que sur un tiers de sa partie et que dans les années qui viennent, nous allons avoir la ville la plus peuplée d’Afrique avec à peu prés 30 millions d’habitants», a expliqué le Président Félix Tshisekedi.

Pour Félix Tshisekedi, ce projet va permettre de résoudre le problème démographique que connait Kinshasa, la capitale congolaise.

Toutefois, note la source, le Chef de l’Etat envisage, à travers le projet Kitoko, l’extension plus moderne de la ville de Kinshasa.

Le Président Félix Tshisekedi et son homologue égyptien Abdelfattah al-Sissi ont aussi convenu d’œuvrer de commun accord pour aider la RDC à pacifier tout son territoire.

Le Chef de l’Etat s’est réjoui de l’engagement de son homologue égyptien à s’impliquer dans la pacification de son territoire afin qu’il retrouve la paix et la sécurité, qui constituent l’une de ses priorités.

Le Président Sissi a , pour sa part, salué les efforts fournis actuellement par la RDC pour la stabilisation politique et sécuritaire, avant de promettre son implication «pour aider à aller plus loin encore».

Signature des contrats avec les sociétés égyptiennes pour plusieurs projets

Le Fonds pour la promotion de l’industrie (FPI) a signé mardi, en présence du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs contrats et protocoles d’entente avec les sociétés égyptiennes pour la réalisation de plusieurs projets évalués à 416.000.000 USD (quatre cent seize millions) en République démocratique du Congo (RDC), a appris l’ACP de cette entreprise sous-tutelle du ministère vde l’Industrie.

Selon la source, les contrats signés portent notamment sur la construction de la centrale photovoltaïque de Tshipuka d’une capacité de 10 (dix) mégawatts ; l’aménagement de la route à péage Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 185 km (cent quatre-vingt-cinq); la construction du port de Ndomba et l’implantation d’une usine de traitement d’eau sur la rivière Lubi, dans la province du Sankuru ainsi que sur l’installation de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national.

La même source précise que lesdits projets seront lancés incessamment du fait que le financement est déjà disponible.

Ces contrats comprennent deux volets. Le premier est évalué à 416 USD (quatre cent seize millions de dollars) disponibles grâce à Afrexim Bank et le second de plus de 580 USD (cinq cent quatre-vingt millions de dollars) portant sur un investissement global de près de 1.000.000.000 USD (un milliard de dollars Us), suivra quelques temps après.

Tous les travaux connaitront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70%, et des firmes congolaises à hauteur de 30 %, indique-t-on.