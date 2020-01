Le président directeur général du Groupe Orange en visite en Côte d’Ivoire

Le président directeur général (PDG) du Groupe Orange, Stéphane Richard a entamé, mercredi, une visite officielle en Côte d’Ivoire où il sera reçu jeudi en audience par le président ivoirien, Alassane Ouattara.Le PDG du Groupe Orange qui est accompagné de MM. Alioune N’Diaye et Mamadou Bamba respectivement CEO d’Orange Afrique et Moyen Orient et CEO d’Orange Côte d’Ivoire seront reçus par le président ivoirien Alassane Ouattara à la suite d’un entretien le même jour avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également chef du gouvernement ivoirien.

« Ces rencontres permettront à chacune des parties de revenir sur l’actualité́, d’aborder les perspectives de développement du Groupe Orange en Côte d’Ivoire et de réaffirmer la force du partenariat privilégié́ et historique qui lie le Groupe Orange à l’Etat de Côte d’Ivoire», explique la compagnie de téléphonie.

Lors de la dernière journée de visite, vendredi, le ministre ivoirien de l’économie et des finances, M. Adama Coulibaly accordera une audience spéciale à Paul De Leusse, Directeur général adjoint en charge des Services financiers mobiles du Groupe Orange.

La délégation de la compagnie aura également des séances de travail avec Mamadou Bamba, le directeur général d’Orange Côte d’Ivoire.

« Une rencontre est également prévue avec les acteurs de la transformation digitale de l’écosystème ivoirien. Les responsables d’Orange money et du Centre d’expertise et de Conformité́ Orange money (CECOM) présenteront les enjeux et perspectives de leurs activités», ajoute-t-on.

Le PDG du groupe Orange se rendra aussi à Marcory, dans le Sud d’Abidjan où sera inauguré très prochainement le siège d’Orange banque, la première banque du Groupe en Côte d’Ivoire.

