Le président de l’UNAFEC invite la JUNAFEC et la JUDPS à ne pas céder à la manipulation

Le président national de l’Union Nationale des Fédéralistes du Congo,(UNAFEC), Antoine Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, a invité le week-end la jeunesse de l’UNAFEC, ainsi que celle de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, (JUDPS) à ne pas céder à la manipulation, mais à préserver le climat des bonnes relations qui existent entre ces deux formations politiques, pour soutenir le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cet appel a été lancé à la suite des incidents survenus la semaine dernière à Kasumbalesa, ville frontalière entre la RDC et la Zambie, à 90 Km de Lubumbashi.

Il a appelés les responsables de la jeunesse de ces deux camps à la culture de la paix et à ne pas tomber dans les pièges tendus par des personnes mal intentionnées qui cherchent à détruire la cohabitation pacifique prôné par ces partis politiques. Car, a-t-il souligné, la bagarre rangée entre les jeunes de l’UNAFEC et ceux de l’UDPS risque de dégénérer en un conflit communautaire entre katangais et kasaiens. Il a rejeté les allégations de ceux qui l’accusent d’avoir trahi le Katanga, car pour lui, le Katanga n’existe plus parce qu’il a été démembré et coupé en mille morceaux. Le président de l’UNAFEC a saisi l’occasion pour réitérer son indéfectible soutien au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Source: ACP