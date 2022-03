Le président de la Banque mondiale en visite au Maroc mercredi 

Le Président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, se rendra à Casablanca et Rabat le mercredi 23 mars 2022, pour une visite de deux jours, a annoncé l’institution dans un communiqué.

Il s’agit de son premier voyage au Maroc en tant que Président de la Banque mondiale.

Au programme, des rencontres avec de hauts responsables et des représentants du secteur privé.

Durant sa visite, David Malpass sera accompagné de Ferid Belhaj, Vice-Président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, de Jesko Hentschel, Directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale et de Xavier Reille, Directeur de la Société financière internationale (IFC) pour le Maghreb.

Le portefeuille actif de la Banque mondiale au Maroc comprend 20 projets de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour un total de 5,2 milliards de dollars. Au cours de la dernière année fiscale, la Banque mondiale a engagé un montant global record de 1,8 milliard de dollars, faisant du Maroc l’un des plus importants bénéficiaires. Au cours de l’année civile 2021, la Société financière internationale a investi 447 millions de dollars au Maroc.