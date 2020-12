Le président a.i. de la Confédération africaine de football (CAF), le Congolais Constant Omari Selemani, s’est dit victime d’une cybercriminalité de la part des gens mal intentionnés voulant saper à sa personnalité.

Selon un communiqué de la CAF parvenu à notre rédaction, son adresse mail aurait été piratée et une fausse information à son nom circulerait avec la dénomination constant.omari2018@gmail.com et le numéro +243 97958263. Raison pour laquelle il est porté à l’attention de tous les acteurs du football associés à la Confédération africaine de football (CAF) que cette fausse adresse électronique, prétendument attribué au président par intérim Contant Omari, est en train d’envoyer des messages aux présidents des Fédérations et aux amis de M. Omari».

Pour la direction de communication de la CAF, il s’agit d’une grossière usurpation du nom d’une personnalité en vue d’une entreprise clairement criminelle.

La CAF et M. Omari ont demandé à leur conseil d’administration d’envisager toutes les voies nécessaires en vue d’identifier et de mettre hors d’état de nuire les auteurs de ce forfait et à tous ses partenaires de redoubler la vigilance.