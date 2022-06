Le portefeuille actif de la Banque mondiale pour la République Démocratique du Congo atteindra environ 7 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022, annonce cette institution internationale dans un communiqué.

Il sied de noter que, cette évolution se fait grâce à une augmentation significative des financements de l’Association internationale de développement (IDA) ces dernières années.

Cette annonce s’est faite en marge de la visite de deux jours en RDC du directeur de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, Humberto Lopez.

L’IDA de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des prêts à intérêt très faible ou nul destinés à des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis.