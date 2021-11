Le PM ivoirien dresse le bilan de l’action gouvernementale lundi

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, fera sa première conférence de presse lundi, depuis sa prise de fonction le 30 mars 2021, un exercice au cours duquel il dressera le bilan de l’action gouvernementale.

Le chef du gouvernement ivoirien abordera les questions liées aux thématiques clés de l’action gouvernementale, l’économie, la sécurité, la santé, l’éducation, la lutte contre la corruption, l’emploi des jeunes, etc, indique une note officielle.

Cette tribune sera également l’occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de présenter à la presse nationale et internationale, quelques orientations relatives aux fondements de la « Vision 2030 » du président Alassane Ouattara.

L’ambition de l’Etat ivoirien, à travers cette vision, est entre autre de poursuivre la dynamique qui a permis de doubler le revenu par habitant en dix ans en doublant à nouveau ce revenu par tête d’habitant. La stratégie du pays contenue dans la Vision 2030 vise par ailleurs à créer, sur la même période, plus de huit millions d’emplois, grâce au secteur privé qui sera au cœur du projet gouvernemental.

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire poursuit l’accélération de son développement économique et social qui vise un rebond de la croissance économique et l’amélioration du quotidien de la population.

C’est dans ce contexte que le chef du gouvernement partagera dans un échange qui se veut franc et direct avec les journalistes, sa vision et celle de son gouvernement pour bâtir une Côte d’Ivoire « rassemblée et solidaire ».

Sans faux-fuyants, il exposera les leviers sur lesquels jouera le gouvernement qu’ il pilote pour assurer un développement durable et structurel de la Côte d’Ivoire.

Le Programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire » bâti autour de 5 piliers, et dont l’objectif est d’accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire sur la période 2021-2025, sera au cœur des échanges entre le Premier ministre et les journalistes.

Les cinq piliers du Programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire » sont la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale (1), la création de richesses, source d’emplois (2), le développement des régions et l’amélioration du cadre de vie.

Le quatrième pilier, lui, concerne le développement d’une administration plus performante et plus engagée, tandis que le cinquième pilier vise l’Ivoirien, au cœur de la Côte d’Ivoire solidaire.