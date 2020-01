Le plan de paix de Trump sera « historique », selon Netanyahu

Le plan de paix pour le Moyen-Orient de l’administration Trump sera « historique », ont soutenu samedi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz à l’approche de leur départ pour Washington afin de discuter de cette initiative américaine.

Le président américain Donald Trump avait annoncé jeudi que son plan de paix, dont la présentation a été retardée à maintes reprises, allait être dévoilé d’ici mardi, jour où il devait rencontrer M. Netanyahu à la Maison Blanche.

Mais samedi soir, un haut responsable israélien a indiqué à l’AFP qu’une première rencontre Trump-Netanyahu était prévue dès lundi, et qu’elle serait suivie par un second entretien le lendemain.

« J’ai bon espoir que nous sommes au seuil d’un moment historique pour notre Etat », a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué à propos du projet de paix américain.

« Une opportunité de la sorte n’arrive qu’une seule fois dans l’histoire et nous ne pouvons pas la rater (…) J’ai bon espoir que nous sommes au seuil d’un moment historique pour notre Etat », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, nous avons à la Maison Blanche le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu et donc la plus grande opportunité que nous ayons jamais eue », a ajouté le Premier ministre israélien à propos de ce plan, déjà rejeté par les Palestiniens qui jugent l’administration Trump trop pro-israélienne.