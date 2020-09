D’après une source judiciaire, le parquet général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, ne reconnait pas l’invitation qui a été adressée au président de l’ECIDE. C’est également le cas de la convocation destinée à Théodore Ngoyi.

Le général Sylvano Kasongo, commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la police à Kinshasa, a affirmé avoir appelé Théodore Ngoyi pour lui signifier que l’invitation reçue n’était pas authentique.

Ce dossier présente plusieurs incohérences. Divers documents ont circulé sur internet. Il y a eu par exemple la copie de la plainte portée par le cabinet Mazu et associés au nom et pour le compte du parti Mouvement des Congolais Unis concernant plusieurs griefs dont outrage au Chef de l’Etat, tentative du renversement du régime constitutionnel, incitation à la haine et à la guerre civile, et imputations dommageables.

Il y a eu aussi ces agents de parquet qui ont été reçus par Théodore Ngoyi munis de deux invitations dont une destinée à Martin Fayulu. Les deux invitations étaient signées par l’avocat général Karenzi Binza Claver. Théodore Ngoyi disait même être surpris que l’invitation destinée à Martin Fayulu lui soit déposée.

Une autre invitation a circulé. Elle émanerait du Substitut du procureur général Ibula Tshatshila et est destinée à Théodore Ngoyi.