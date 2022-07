Le parlement de la SADC planche sur la gestion des finances publiques

La 51e session de l’Assemblée plénière du Parlement de l’organisation sous-régionale se tient au Malawi.Une délégation sud-africaine de haut niveau est au Malawi pour assister à une session de quatre jours du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC, sigle anglais) qui se termine jeudi prochain. Elle est conduite par le chef du Conseil national des provinces, Seiso Mohai.

Le porte-parole du parlement sud-africain, Moloto Mothapo, a déclaré que le forum parlementaire de la SADC se veut « le porte-drapeau de la démocratisation et du développement socio-économique par l’harmonisation et la synchronisation des lois et des politiques dans la région ».

« C’est la première association interparlementaire dotée d’un organe dédié à la surveillance de la domestication des lois et des traités internationaux sous la forme du Comité régional de surveillance des lois modèles parlementaires », a expliqué Mothapo.

La 51e session est organisée conjointement par le forum parlementaire de la SADC et le parlement du Malawi.

Selon Mothapo, l’ordre du jour comprend l’examen et l’adoption du projet de loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques et l’examen des rapports du comité exécutif et des motions des membres.

« Les autres objectifs et résultats attendus de la plénière comprennent la promotion de la solidarité et de la cohésion interparlementaire entre les parlements membres », a-t-il ajouté.

Il a informé que l’Afrique du Sud devrait accueillir la 52e session de l’assemblée plénière du forum l’année prochaine.