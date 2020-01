Le nouvel émissaire de Pékin espère que Hong Kong va « revenir dans le droit chemin »

Le nouveau représentant du gouvernement central chinois à Hong Kong a espéré lundi, lors de sa prise de fonction, que la région semi-autonome pourrait vite « revenir dans le droit chemin », après sept mois d’une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession en 1997.

La Chine a annoncé samedi la nomination de Luo Huining à la place de Wang Zhimin au poste de directeur du Bureau de liaison à Hong Kong, ce qui constitue le plus important remaniement fait par Pékin en lien avec l’ex-colonie britannique depuis le début de la contestation pro-démocratie en juin.

M. Luo, âgé de 65 ans, a prononcé lundi en prenant ses fonctions une courte déclaration en mandarin, et non en cantonais, la langue très largement majoritaire à Hong Kong.

Il n’a donné aucune indication d’un éventuel changement de politique de Pékin face à sa turbulente « région administrative spéciale » (RAS).

« Ces six derniers mois, la situation à Hong Kong a déchiré le coeur de tout le monde. Tout le monde espère sincèrement que Hong Kong pourra revenir dans le droit chemin », a poursuivi M. Luo, en se refusant à répondre aux questions des journalistes.

La ville est le théâtre depuis juin de manifestations monstres, qui dégénèrent parfois en violence avec les forces de l’ordre, pour dénoncer les ingérences de Pékin dans les affaires de sa région semi-autonome, demander des réformes démocratiques notamment, ou encore une enquête indépendante sur ce que les protestataires dénoncent comme des actes de brutalité policière.

M. Luo a semblé jouer l’apaisement, en affirmant que la ville avait fait « une contribution importante à l’ouverture et la modernisation » de la Chine.

Dans une référence voilée aux violences de rue, il a cité le président chinois Xi Jinping qui, lors de son discours du Nouvel an, a déclaré: « sans un environnement harmonieux et stable, comment peut-il y avoir un foyer où les gens peuvent vivre et travailler en paix? »

Le Bureau de liaison, symbole de la présence de Pékin à Hong Kong, a été visé à plusieurs reprises par les manifestants.

En juillet, il avait notamment été la cible de jets d’œufs et de graffitis. Pékin avait alors dénoncé des actes « absolument intolérables » et appelé à « punir les coupables ».

Luo Huining est l’ancien responsable de la province du Shanxi (centre). Fin décembre, ce cadre du Parti a été promu vice-président de la Commission des Affaires financières et économiques du Parlement chinois, selon les médias locaux.

C’est la télévision publique chinoise CCTV qui a annoncé samedi, sans plus de précision, que M. Wang avait été « démis de ses fonctions ».