Le nouvel attaché de presse de l’ambassade des USA en Côte d’Ivoire rencontre le Repprelci

Le nouvel attaché de presse de l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, Taylor Tinney, a échangé jeudi à Abidjan avec les membres du bureau du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (Repprelci).

M. Taylor Tinney qui s’est rendu au siège du Repprelci, la faîtière des acteurs et entreprises de presse numérique en Côte d’Ivoire, avec son assistant Teko Folly, a dit qu’il s’agissait d’une « prise de contact » en vue d’une meilleure collaboration avec le secteur.

Le président du Repprelci, Lassina Sermé, qui avait à ses côtés plusieurs membres de son bureau, a salué cette démarche et l’intérêt marqué pour la faîtière de la presse numérique en Côte d’Ivoire, créée depuis 2006.

Sur le plan institutionnel, c’est depuis décembre 2017 que l’écosystème de la presse numérique en Côte d’Ivoire est pris en compte dans le régime juridique de la presse, a rappelé M. Sermé.

Près de 50 organes de presse numérique sont légalement constitués, aujourd’hui, sur plus de 130 sites web identifiés. Et, pour contrôler les flux d’informations en vue de réduire les fake news et manquements du code d’éthique et de déontologie, le Repprelci a créé l’Observatoire des médias numériques de Côte d’Ivoire (Omenci).

Cet observatoire, organe d’autorégulation, a pour objectif de faire le monitoring des médias numériques, de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie, de contribuer à une labellisation des organes de presse en ligne et d’assurer la médiation avec les usagers.

La faîtière a mis sur pied le site web www.ivoirecheck.com, avec le concours de l’Unesco, pour lutter contre les fake news (fausses nouvelles) relatives à la Covid-19. Cet un instrument, soutenu par l’institution, a permis de corriger de fausses nouvelles lors de la présidentielle du 31 octobre 2020.

Le Repprelci recherche des partenaires pour développer des projets concernant la problématique des fake news. Il projette de continuer de lutter contre les fausses informations durant les prochaines législatives prévues le 6 mars 2021.

Les fake news engendrent parfois des conflits sociaux. Dans l’optique d’amener les citoyens à éviter de tomber dans le piège des fake news, le Repprelci veut aller dans les localités impactées par les violences électorales pour sensibiliser les usagers.

« On veut aller montrer aux populations comment éviter les fake news », a déclaré le président du Repprelci pour qui l’ignorance et le manque de discernement des citoyens sur les flux des réseaux sociaux peut les conduire à colporter des infox.

Le secrétaire général du Repprelci, Robert Kra, en charge de la Communication, a fait savoir que 70% des fake news sont distillées sur les réseaux sociaux contre 30% pour des médias formels qui tombent dans le piège des fake news.

Le nouvel attaché de presse de l’ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire, Taylor Tinney, a félicité le Repprelci pour ces actions, indiquant que la représentation diplomatique envisage de « soutenir les efforts » de la faîtière.

Traoré Mamadou, vice-président du Repprelci, a annoncé que l’organisation s’attèle à faire partie de « IFCN », une organisation mondiale de lutte contre les fake news basée aux États-Unis afin de détruire les infox dont le climat politique est un terreau fertile.

Le gouvernement américain accompagne l’Etat de Côte d’Ivoire dans plusieurs domaines dont les secteurs de la santé, de l’environnement, de la sécurité, de l’éducation et de la bonne gouvernance.

M. Taylor Tinney qui est à Abidjan depuis août 2020, remplace Mme Marion Wohlers, en poste depuis deux ans. Il officiait à l’ambassade des États-Unis à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).