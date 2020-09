M. Akeem Oladele Babatunde le Directeur général de la FBN Bank RDC, est prié de quitter le sol congolais. C’est qu’indique une correspondance de la Direction générale de migration (DGM) lui adressée en date du 31 août dernier.

« La décision d’annuler votre visa d’établissement permanent obtenu indûment et qu’en date du 12 août, un visa d’un mois et demi et un voyage vous a été accordé à titre transitoire », rappelle la DGM avant de souligner que cette décision a été prise de manière à permettre M. Akeem Oladele de quitter le territoire nationale de la République Démocratique du Congo avant son expiration ».

Il faut noter qu’au début du mois d’août dernier, des spéculations parties d’un article d’un media en ligne sénégalais avait fait mention d’un appel de fonds lancé par Denise Nyakeru Tshisekedi auprès de principaux opérateurs économiques du pays « pour alimenter sa fondation ». Une demande qu’aurait rejetée M. Akeem Babatunde raison pour laquelle il aurait été séquestré à la Direction générale de migration (DGM).

Des allégations qualifiées fausses et non-fondées par la direction de la FBN Bank. Dans sa mise au point, la banque avait indiqué que son Directeur général n’avait pas été séquestré pendant 24 heures à la Direction générale de migration (DGM) pour n’avoir pas donné de l’argent à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.