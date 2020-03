Le Niger enregistre son premier cas de Covid-19

Le Niger a enregistré ce jeudi son premier cas de coronavirus, annonce le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara, cité par un communiqué reçu vendredi à APA.Le patient, explique le ministre Mainassara, est de nationalité nigérienne de 36 ans, magasinier d’une compagnie de transport terrestre ayant voyagé suivant l’itinéraire Lomé, Accra, Abidjan et Ouagadougou.

Se voulant rassurant, le ministre a indiqué que le malade est d’ores et déjà pris en charge par les services compétents et que son état était stable.

Cette annonce du ministre Mainassara a été suivie d’une réunion d’urgence des différentes organisations religieuses du Niger, notamment les communautés chrétiennes qui ont décidé de la suspension jusqu’à nouvel ordre de tous les cultes dominicaux et de toutes autres réunions dans les églises.

L’annonce du premier cas de Covid-19 au Niger intervient également 48 heures après un message à la nation du président Issoufou Mahamadou qui avait listé une série de mesures allant de la fermeture des aéroports internationaux du pays à celle des écoles et universités, en passant par l’interdiction des regroupements de plus 50 personnes sur toute l’étendue du territoire national.

A partir de ce vendredi 20 mars, entre autres mesures préventives, le président Issoufou avait annoncé la fermeture des frontières terrestres pour une durée de deux semaines renouvelables, excepté pour le transport des marchandises.

Les rassemblements au cours des baptêmes, des mariages et de toute autre forme de cérémonie sont interdits de même que les ateliers et autres séminaires et ce, jusqu’à nouvel ordre.

