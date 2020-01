Le Mozambique veut créer un fonds souverain pour ses futures ressources gazières

Le président mozambicain Filipe Nyusi a annoncé mercredi que son gouvernement souhaitait créer un fonds souverain destiné à investir dans l’économie du pays les revenus à venir de l’exploitation de ses immenses réserves gazières.

« Nous envisageons la création cette année d’un fonds souverain pour financer les efforts de diversification de l’économie (…) et qui pourra servir aux générations futures », a déclaré M. Nyusi lors de la cérémonie d’investiture à son deuxième mandat.

Au pouvoir depuis 2014, Filipe Nyusi, 60 ans, a été réélu haut la main lors des élections générales du 15 octobre dernier.

L’opposition et une bonne partie des observateurs étrangers ont dénoncé de nombreuses irrégularités lors du scrutin, dont les résultats ont toutefois été validés par la justice.

Considéré comme un des pays les plus pauvres de la planète, le Mozambique est englué dans une grave crise économique et financière, aggravée par des emprunts cachés qui nourrissent des allégations de corruption au plus haut sommet de l’Etat.

M. Nyusi a lui-même été personnellement mis en cause dans ce scandale lors d’un récent procès aux Etats-Unis.

