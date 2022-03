Le Mozambique frappé par des secousses telluriques

L’épicentre du tremblement de terre se trouve dans le canal du Mozambique.Certaines parties du Mozambique ont été secouées dans la nuit de mardi à mercredi par un tremblement de terre d’une amplitude de 4,4 sur l’échelle de Richter, selon l’agence publique chargée de la surveillance géologique (USGS).

Les informations publiées ce mercredi 16 mars par l’USGS montrent que les secousses se sont produites vers 21h34 (1934 GMT) et ont été ressenties dans quelques régions, notamment Nampula et Nacala.

Le Mozambique est sujet aux tremblements de terre, la plupart d’entre eux se produisant le long des fissures qui s’étendent depuis la vallée du rift d’Afrique de l’Est.

La plus grande secousse de ce type s’est produite au milieu des années 2000 et a été ressentie jusqu’au Zimbabwe et au Botswana.