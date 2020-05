Le ministre provincial du Budget suspendu de ses fonctions

Le gouverneur du Kasaï-Central, Martin Kabuya Mulamba, a, dans un arrêté signé mardi, suspendu le ministre provincial de budget, Industrie, petite et moyenne entreprise, Benjamin Bampale Mutshipayi pour une durée de 30 jours.

Selon l’arrêté, du gouverneur, il est reproché à ce ministre, les propos outrageant et irrespectueux contenus dans la lettre n°CAB.MIN/BUDGET/IND/P.ME&/KC/BBM/041/2020 adressée lundi dernier, au gouverneur de province avec copie pour information à plusieurs personnalités publiques y compris certains membres du gouvernement central.

Il lui est reproché également le ton désobligeant et imposant avec lequel il s’est adressé dans ses lettres du 2 janvier et celle du 20 avril, à sa collègue des Finances lui rappelant le cadre de collaboration entre les deux ministères et la deuxième lui demandant de lui déposer le rapport financier.

Pour le gouverneur de province, Martin Kabuya, ce ministre est en instance de révocation. J’attends que son pari politique l’UDPS me propose un autre nom. L’intérim du ministre provincial suspendu, a été confié au ministre provincial en charge de transport et voie de communication, Blaise Lumpungu.

Source: ACP