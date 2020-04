Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, déclaré guéri du Covid-19

Déclaré guéri après des tests de contrôle du Covid-19, le ministre d’Etat, en charge de la Défense en Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, a annoncé vendredi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, prendre toute sa place dans la lutte contre cette pandémie.« Le jeudi 16 avril 2020, j’ai été déclaré guéri après les tests de contrôle au Covid-19, suite à un confinement et au respect du protocole médical prescrit par les médecins », annonce M. Hamed Bakayoko dans un écrit.

« Mes héros amis, chers tous, je vous fais cette vidéo aujourd’hui vendredi 17 avril 2020 pour vous dire merci. Grand merci pour vos nombreux messages, message de soutien, message de réconfort qui m’ont profondément touché ; vos messages m’ont donné la force et l’énergie pour guérir », a-t-il dit.

« Je vous dis grand merci, merci du fond du cœur, je viens à vos côtés prendre toute ma place dans cette lutte contre la pandémie Covid-19 », a affirmé le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, tout en rendant « grâce à Dieu pour cette guérison ».

Il a exprimé son remercie au corps médical et paramédical de son pays ainsi que tous les acteurs de la lutte contre le Coronavirus, réitérant sa reconnaissance et sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu à travers de nombreux témoignages.

« Cela m’a été d’un grand réconfort », a-t-il confié, avant d’ajouter : « restons mobilisés et engagés contre cette pandémie ». Il a invité les uns et les autres au strict respect des mesures sanitaires et des décisions prises par le président de la République et le gouvernement.

Le lundi 6 avril 2020, M. Hamed Bakayoko a annoncé sur sa page Facebook avoir été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué dimanche mais ne présentait aucun signe de la maladie.

