Le ministère de l’éducation nationale fait des recommandations aux élèves contre le Coronavirus

Le ministère ivoirien de l’Education, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, a fait des recommandations à l’endroit des acteurs du système éducatif dont les élèves afin de prévenir la maladie à Coronavirus.Dans une note circulaire parvenue vendredi à APA, ce département ministériel a fait une série de recommandations aux gestionnaires des structures scolaires, aux élèves et aux personnels résidant continuellement sur le territoire national.

A l’endroit des élèves, le ministère leur a entre autres conseillé de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser un gel hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir pour tousser ou éternuer et éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux.

« Ces mesures concernent les pratiques d’hygiène au niveau individuel et les occasions de regroupement des personnes », explique la note. Quant aux gestionnaires des structures scolaires, le ministère a entre autres, demandé de contribuer à une large diffusion des supports de communication relatifs au Coronavirus dans les structures du secteur éducation/formation, le renforcement des capacités des acteurs (enseignants, apprenants…) et l’acquisition d’un dispositif de lavage des mains dans les écoles.

Mercredi dernier, le ministère ivoirien de la santé et de l’hygiène publique a annoncé un cas confirmé de Coronavirus en Côte d’Ivoire. Ce dernier, un ivoirien de 45 ans qui a séjourné en Italie, est à ce jour, dans un état de santé qui ne suscite « aucune inquiétude».

Mieux, les 08 membres de sa famille qui avaient été isolés, ont été testés négatifs du Coronavirus après les différents examens. A ce jour en Côte d’Ivoire, assurent les autorités sanitaires, aucun décès n’a été enregistré en Côte d’Ivoire dû au Coronavirus et aucun nouveau cas n’a été confirmé.