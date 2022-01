Le match Sénégal-Malawi en vedette dans la presse locale

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent principalement sur la troisième sortie de l’équipe nationale dans la poule B, un match à enjeux face au Malawi qui veut également se qualifier en 1/8ème de la CAN 2021.L’AS évoque « le double défi des Lions », à savoir la qualification en huitième de finale de la CAN 2021 et la première place du groupe B. Pour Sud Quotidien, le défi pour le Sénégal reste « la gagne » face au Malawi cet après-midi (16h GMT).

Le Quotidien ironise avec le surnom de cette sélection d’Afrique australe et prévient les Lions : « Gare au retour de Flames ». Le Soleil recommande tout justement d’« éteindre les +Flames+ ». Optimiste pour ce match, le sélectionneur Aliou Cissé dit sentir ses « garçons prêts ». Pour le coach malawite, « nous faisons le nécessaire pour nous qualifier ».

L’Observateur note que les Lions sont « en opération lance-Flames ». Edouard Mendy retrouvera « ses cages avec le trophée The Best » de la FIFA qu’il a remporté hier, souligne le journal qui disserte sur « les potentiels adversaires en huitièmes » pour l’équipe nationale.

Face au Malawi, Stades s’attend à « un succès aux enjeux multiples » pour le Sénégal. « Nous allons faire face à une équipe motivée », fait savoir Aliou Cissé alors que son protégé Abdou Diallo dit être « totalement en confiance en défense ».

Walf Quotidien indique qu’il s’agira de « gagner et rassurer dans le jeu ».

Sur un autre sujet, le Témoin rapporte que « la Douane saisit des munitions de guerre » au cours d’une patrouille en haute mer. Les douaniers ont arraisonné un navire battant pavillon guyanais transportant des munitions de guerre d’une valeur de près de 3 milliards de FCFA, explique le journal.

Libération précise qu’il s’agit de « quatre marins ukrainiens (qui ont été) placés en garde à vue » dans cette saisie de munitions de guerre au port de Dakar. L’opération a été effectuée sur l’« Eolika », un navire battant pavillon guyanais, qui était en transit au port de Dakar, ajoute le journal.