Le Maroc réceptionne une première livraison du vaccin anti-Covid (ministère)

Le Maroc a réceptionné, vendredi en fin d’après-midi, la première livraison du vaccin britannique anti-Covid, AstraZeneca, fabriqué en Inde, annonce un communiqué du ministère marocain de la Santé.Ce premier lot de vaccin sera suivi par une autre livraison le 27 janvier courant du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm en provenance de la Chine, ajoute le ministère, rappelant que le Maroc a commandé des doses de vaccin bénéficiant à 33 millions de personnes, soit 66 millions de doses au total.

Le ministère annonce également le lancement la semaine prochaine de la campagne de vaccination contre le COVID-19, qui devra cibler, de façon progressive, les personnes les plus exposées à l’infection à savoir les professionnels de la santé (40 ans et plus), les autorités publiques, l’armée, le corps des enseignants (à partir de 45 ans) outre les personnes âgées de 75 ans et plus.

« Cette opération de vaccination bénéficiera, dans une première étape, aux régions qui enregistrent des taux d’infection élevés », fait savoir la même source.

Les vaccins d’AstraZeneca et de Sinopharm, que le Maroc a commandés, sont conformes aux standards internationaux de qualité et de sécurité, assure le ministère, qui exhorte les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives, dont le port du masque et la distanciation physique tout au long de l’opération de vaccination.

Le 9 novembre dernier, le Roi Mohammed VI avait, donné ses orientations en vue du lancement d’une « opération massive de vaccination contre le Covid-19 ».

Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation.

Le Souverain marocain avait également donné ses instructions au gouvernement pour instaurer la gratuité du vaccin anti-Covid au profit de tous les Marocains.