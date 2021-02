Le Maroc et le Sénégal appelés à approfondir l’action commune dans le domaine de la recherche scientifique (président du CESE sénégalais)

Le Chef du gouvernement marocain, Saad Dine El Otmani a examiné, mercredi, avec le président du Conseil économique, social et environnemental sénégalais, Idrissa Seck, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.A cette occasion, M. El Otmani a affirmé l’importance des relations maroco-sénégalaises, enracinées dans l’histoire et qui, outre les domaines politiques et économiques, prennent des dimensions humaines, culturelles et civilisationnelles solides, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

De son côté, M. Idrissa Seck s’est félicité des relations unissant le Sénégal au Maroc, considérant qu’il existe plusieurs domaines où les deux pays peuvent renforcer leur coopération bilatérale.

Le responsable sénégalais a noté l’importance de développer la coopération entre les entreprises marocaines et sénégalaises et d’approfondir l’action commune dans le domaine de la recherche scientifique.

Les deux parties ont également évoqué la nécessité de penser les meilleurs moyens pour surmonter l’impact de la pandémie du coronavirus, qui a touché le monde et a engendré des pertes humaines et économiques, fait savoir la même source.