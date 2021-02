Le Maroc et la RDC discutent des défis sécuritaires dans la sous-région et le continent africain

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le Conseiller spécial du chef d’État de la République démocratique du Congo (RDC) en matière de sécurité, François Beya.Ces entretiens interviennent suite au message du Roi Mohammed VI au président congolais, Félix Tshisekedi, remis en décembre dernier par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Mohcine Jazouli, indique un communiqué du département marocain des AE.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage et discuté des défis sécuritaires dans la sous-région et le continent africain, dans un contexte marqué par la menace terroriste.

Cet entretien intervient à la veille du début du mandat du président congolais, Félix Tshisekedi, à la tête de la présidence tournante de l’Union Africaine (UA), qui succède ainsi à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, conclut la même source.