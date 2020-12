Le Maroc et Israël signent des accords de coopération dans les domaines diplomatique et économique

Le Maroc et l’Etat d’Israël ont signé, mardi à Rabat, quatre accords de coopération couvrant les domaines diplomatique, de l’aviation, de la gestion hydrique et du commerce ainsi que la promotion des investissements bilatéraux.En matière diplomatique, le Maroc et l’Etat hébreu ont signé un accord qui stipule une exemption de l’obligation de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service

Dans le domaine de l’aviation civile, les deux pays ont conclu un accord qui reconnait l’importance d’assurer des vols directs entre Israël et le Maroc. Aussi, les deux parties s’engagent à mener des discussions pour la conclusion d’un autre accord sur les services aériens.

Les deux pays ont également signé un mémorandum d’entente qui prévoit la coopération technique en matière de gestion et d’aménagement de l’eau.

Quant à la promotion des relations économiques à travers le commerce et l’investissement, les deux Etats ont signé un mémorandum d’entente qui prévoit la négociation d’autres accords devant régir ces relations. Ces accords devront porter sur une convention de non double imposition, un accord sur la promotion et la protection des investissements et un accord sur l’assistance douanière.

Ces accords interviennent à l’issue de la signature de la déclaration conjointe par le Maroc, les Etats Unis d’Amérique et Israël qui met l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Maroc et l’Etat d’Israël.

Cette déclaration conjointe a été signée lors d’une cérémonie présidée ce mardi à Rabat, par le Roi Mohammed VI, par le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Otmani, le conseiller principal du Président des États-Unis d’Amérique, Jared Kushner, et le conseiller à la sécurité nationale de l’État d’Israël, Meir Ben-Shabbat.