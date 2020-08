Le magazine « Bosolo na Politik officielle » suspendu pour 7 jours

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) a suspendu, lundi, le magazine « Bosolo na Politik officielle » pour une durée de 7 jours suite aux injures publiques proférées par un invité dans son édition du 02 juin 2020, contre Mme Hamida Chatur, l’épouse de Vital Kamerhe et Daniel Masaro, son cousin.

« Considérant la nécessité d’amener les professionnels des medias à respecter la loi et la déontologie en matière de communication audiovisuelle, après débat et délibération, le magazine Bosolo na Politik officielle est suspendu de diffusion sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 7 jours à dater de sa notification », écrit le CSAC dans son communiqué signé par son président Christophe Tito Ndombi et son rapporteur, Chantal Kanyimbo Manyonga.

L’Assemblée plénière du CSAC révèle qu’en date du 02 juin 2020 entre 11h14′ et 12h24′ sur la chaîne de télévision PSTVHD, Daniel Barnabé invité du présentateur Israël Mutombo, a tenu des propos qui portent atteinte à l’honneur et dignité de Mme Hamida Chatur et Daniel Massaro, en violation des articles 5 de la loi n°11/001 du 10 janvier 2011, 8 et 9 de la loi n°96-022 du 22 juin 1996, 5 et 11 de la déontologie des journalistes.

Le communiqué souligné que : « Avant la fin de la suspension, le magazine est ténu de transmettre au Conseil son dossier administratif relatif aux conditions d’exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de télévision pour des dispositions utiles avant toute reprise de diffusion ».

Le CSAC reproche également à Israël Mutombo de n’avoir pas voulu se présenter devant son secrétariat d’instruction pour donner ses moyens des défenses sous prétexte d’occupation.

« Attendu que, Sieur Trésor Kafalayi, coordonnateur du magazine a, ainsi au cours d’une audition en lieu et place de Monsieur Israël Mutombo, reconnu les faits mis à charge du magazine, a relevé que suite à de nombreux appels reçus de toutes parts, il a obligé Sieur Barnabé auteur des propos incriminés, de présenter publiquement des excuses à Madame Hamida Shatur et à Monsieur Massaro au cours d’une émission ultérieure », poursuit l’organe d’autorégulation des médias en RDC qui toutefois, parle d’un « repenti tardif et inopérant » quant au manquement au devoir de recadrement spontané des invités sur le plateau qui incombe au présentateur d’une émission.

Le CSAC rappelle enfin que le magazine n’est pas à son premier forfait et continue d’opérer sans avis de conformité.

Source: ACP